Суд отправил под арест главу мемориала Минобороны

Статья – получение взятки

Руководитель мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов отправлен под арест. Решение принял Басманный суд Москвы. Филиппова подозревают в получении взятки.

Как сказано в документах суда, срок содержания под стражей обвиняемому установлен в 1 месяц 28 суток - до 10 ноября 2024 года. Филиппову вменяют статью о получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд отказал его адвокату в избрании домашнего ареста или запрета определенных действий.

СК России возбудил дело в отношении Филиппова 10 сентября. По статье о даче взятки заключен под стражу второй фигурант - владелец ООО "АЗИМУТ КС" Олег Суворов, передает РИА Новости.

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