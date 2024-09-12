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США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

23:10
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Позиция американской администрации по этому вопросу не изменилась

США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ американским оружием вглубь России. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

11 сентября Байден заявил, что в Белом доме работают над тем, чтобы разрешить Киеву бить американским дальнобойным оружием по территории РФ.

Сегодня Владимир Путин заявил, что такое решение со стороны Запада будет означать прямое участие НАТО в боевых действиях на Украине

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