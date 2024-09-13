Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерного оружия

Лидер КНДР приказал нарастить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поставил задачи по увеличению объёмов производства материалов для ядерного оружия. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщило государственное радио КНДР.

Ким Чен Ын проинспектировал объекты по производству ядерных материалов для атомного оружия и поручил нарастить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии". Также сообщается, что северокорейский лидер присутствовал при испытательных пусках из РСЗО калибра 600 мм нового типа.

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