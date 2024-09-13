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Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерного оружия

00:51
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Лидер КНДР приказал нарастить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поставил задачи по увеличению объёмов производства материалов для ядерного оружия. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщило государственное радио КНДР.

Ким Чен Ын проинспектировал объекты по производству ядерных материалов для атомного оружия и поручил нарастить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии". Также сообщается, что северокорейский лидер присутствовал при испытательных пусках из РСЗО калибра 600 мм нового типа.

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