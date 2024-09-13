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На Камчатке уволили гендиректора авиакомпании после крушения вертолёта Ми-8

02:57
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Также уволен его заместитель по лётной работе

Гендиректора авиакомпании "Витязь-аэро" Виктора Сиротина уволили после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямой линии.

Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по лётной работе Дмитрия Задирея.

"Важны выводы, которые нужно сделать после крушения. Первое — досконально разобраться в причинах и обстоятельствах авиакатастрофы", — приводит слова губернатора сайт краевого правительства.

31 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами потерпел крушение на Камчатке. Все находившиеся на борту погибли. 

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