На Камчатке уволили гендиректора авиакомпании после крушения вертолёта Ми-8

Также уволен его заместитель по лётной работе
Гендиректора авиакомпании "Витязь-аэро" Виктора Сиротина уволили после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямой линии.
Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по лётной работе Дмитрия Задирея.
"Важны выводы, которые нужно сделать после крушения. Первое — досконально разобраться в причинах и обстоятельствах авиакатастрофы", — приводит слова губернатора сайт краевого правительства.
31 августа вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами потерпел крушение на Камчатке. Все находившиеся на борту погибли.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram