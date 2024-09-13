ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Симонов: Никто не заставлял Германию отказываться от российской нефти

08:57
  • пятница
  • 13 сентября 2024

ФРГ отказалась от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" еще до того, как эту северную ветку внесли в санкционные списки

Недовольство все большего числа европейцев наращиванием военной помощи Украине подогревается обострением экономических проблем ЕС. Чем обернулось для западных стран сокращение поставок энергоресурсов из России? Грозит ли Евросоюзу поражение в экономической конкуренции с Соединенными Штатами?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Никто не заставлял Германию отказываться от российской нефти. ФРГ отказалась от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" еще до того, как эту северную ветку внесли в санкционные списки. Это было добровольное решение Германии, которому еще подзуживала Польша. А газ вообще не под европейскими санкциями. Дальше - отказ от атома. Кто заставлял Германию это делать? Те же соседи-французы не стали закрывать атомные станции", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Симонова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.