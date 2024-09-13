ФРГ отказалась от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" еще до того, как эту северную ветку внесли в санкционные списки

Недовольство все большего числа европейцев наращиванием военной помощи Украине подогревается обострением экономических проблем ЕС. Чем обернулось для западных стран сокращение поставок энергоресурсов из России? Грозит ли Евросоюзу поражение в экономической конкуренции с Соединенными Штатами?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Никто не заставлял Германию отказываться от российской нефти. ФРГ отказалась от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" еще до того, как эту северную ветку внесли в санкционные списки. Это было добровольное решение Германии, которому еще подзуживала Польша. А газ вообще не под европейскими санкциями. Дальше - отказ от атома. Кто заставлял Германию это делать? Те же соседи-французы не стали закрывать атомные станции", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Симонова смотрите в видео

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