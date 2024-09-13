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Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

08:30
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Продолжают продвижение вглубь вражеской обороны и подразделения "Южной" группы войск

В зоне СВО группировка "Центр" отразила восемь контратак противника. Продолжают продвижение вглубь вражеской обороны подразделения "Южной" группы войск. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 745 боевиков и десятки единиц техники.

Большое количество живой силы и командный пункт ВСУ уничтожены в зоне ответственности группировки "Запад". По неприятелю работали расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности "Пион". Как правило, они наносят удары неожиданно для врага и не дают возможности перебросить резервы, а также оказывают поддержку нашим мотострелкам. Бойцы разворачивают и наводят "Пион" в считанные минуты, стрельба идет с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами.

На каховском направлении расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 точно отработал по опорнику противника, обнаруженному разведкой на правом берегу Днепра. Действуют бойцы, как правило, в тесном контакте с операторами беспилотников, в том числе ударных. Так эффективнее разрушать укрепрайоны ВСУ, а также пресекать ежедневные попытки радикалов высадить десант и закрепиться в островной зоне Днепра.

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