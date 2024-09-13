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Силы Северного флота ударили крылатыми ракетами по условному противнику в Баренцевом море

08:52
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Учения "Океан-2024" продолжаются

В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" силы Северного флота нанесли удары крылатыми ракетами "Вулкан" и "Оникс" по условному противнику в акватории Баренцева моря.

С воды пуски выполнил крейсер "Маршал Устинов", а с побережья Кольского полуострова - расчет берегового ракетного комплекса "Бастион". В этот раз мишени имитировали быстроходные катера врага. Точность попадания обеспечил дальний противолодочный самолет Ту-142.

Все цели были успешно поражены. Район проведения стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

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