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Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

08:38
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Республиканец назвал себя безусловным победителем обоих раундов

Дональд Трамп отказался от новых дебатов с Камалой Харрис. Об этом экс-президент США сообщил на предвыборном митинге в Аризоне.

Республиканец назвал себя безусловным победителем обоих раундов - и с действующим президентом Байденом, и с Харрис, нынешним кандидатом от демократов. Кроме того, Трамп посетовал на предвзятость ведущих телеканала ABC, которые, по его словам, подыгрывали конкурентке. Политик назвал их "мерзавцами".

Опросы показывают, что большинство зрителей - 53 процента - присудили победу именно Камале. Выступая в Северной Каролине перед своими сторонниками, она призвала Трампа провести новый раунд дебатов.

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