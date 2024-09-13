Жители Подмосковья стали свидетелями полярного сияния

Причиной природной аномалии стала мощная магнитная буря

Весь спектр цветов радуги на небе могли видеть минувшей ночью сразу в нескольких российских регионах.

Кадрами полярного сияния делятся жители не только севера, но и средней полосы. Лучше всего его было видно в Мурманской, Ленинградской, Кемеровской, Магаданской областях и на Урале. Везде небесные всполохи были разного цвета - от ярко-алого до изумрудно-зеленого и темно-фиолетового.

Отблески Авроры отмечены и в умеренных широтах - в Подмосковье и Поволжье. Причиной этой природной аномалии стала мощная магнитная буря, которую спровоцировали вспышки на Солнце.

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