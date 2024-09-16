Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Юпитер занял выгодную позицию на небе

Овны

Свободные представители знака отправятся на поиски любви – кажется, ваша половинка где-то рядом. Тем, у кого личная жизнь устроена, повезет с покупками для любимых.

Тельцы

Представителей этого знака оценят работодатели: вас могут повысить в должности или поднять зарплату. Сегодня многие получат деньги, выгодное предложение или подпишут контракт.

Близнецы

Вчера ваш Юпитер сделал блестящий ход и занял весьма выгодную позицию на небе. Везение будет работать еще несколько дней, спешите делать важные звонки и дела.

Раки

Ваше везение в эти дни завязано на закулисных переговорах и закрытых чатах. Постарайтесь никому об этом не рассказывать – удача, как и деньги, любит тишину.

Львы

Вы получите хорошие новости от друзей и через переписки, официальные письма. Вам повезет с покупкой автомобиля, компьютера, книг и различной электроники.

Девы

Практически все представители этого знака - карьеристы, и сегодня звезды могут устроить вам повышение или предложить новую работу. Ваша зарплата или положение в коллективе улучшатся.

Весы

Вчера и сегодня - самые удачные дни года: ваша Венера объединилась с Юпитером. Используйте свои шансы поскорее, пока синергия планет работает.

Скорпионы

Вы можете получить материальную помощь, алименты или субсидию от государства. Если беспокоитесь о наследстве, есть возможность и здесь достичь успеха.

Стрельцы

Счастье найдет вас среди друзей, в соцсетях или в большой компании. Может прийти идея для совместного бизнеса или предложение стать соучредителем какой-то фирмы.

Козероги

Это один из лучших дней года для собеседования, начала новой работы или учебы. Вы также можете получить письмо или сообщение, которое порадует хорошей новостью.

Водолеи

Удача поджидает вас в дороге, в суде, у нотариуса или в учебном заведении. Попробуйте сегодня сделать то, что считаете очень важным – должно получиться!

Рыбы

Вам не придется далеко ходить за своей удачей: вас осчастливит какое-то событие дома. Семейные проблемы разрешатся, либо приедет очень желанный гость.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram