Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Юпитер занял выгодную позицию на небе
Овны
Свободные представители знака отправятся на поиски любви – кажется, ваша половинка где-то рядом. Тем, у кого личная жизнь устроена, повезет с покупками для любимых.
Тельцы
Представителей этого знака оценят работодатели: вас могут повысить в должности или поднять зарплату. Сегодня многие получат деньги, выгодное предложение или подпишут контракт.
Близнецы
Вчера ваш Юпитер сделал блестящий ход и занял весьма выгодную позицию на небе. Везение будет работать еще несколько дней, спешите делать важные звонки и дела.
Раки
Ваше везение в эти дни завязано на закулисных переговорах и закрытых чатах. Постарайтесь никому об этом не рассказывать – удача, как и деньги, любит тишину.
Львы
Вы получите хорошие новости от друзей и через переписки, официальные письма. Вам повезет с покупкой автомобиля, компьютера, книг и различной электроники.
Девы
Практически все представители этого знака - карьеристы, и сегодня звезды могут устроить вам повышение или предложить новую работу. Ваша зарплата или положение в коллективе улучшатся.
Весы
Вчера и сегодня - самые удачные дни года: ваша Венера объединилась с Юпитером. Используйте свои шансы поскорее, пока синергия планет работает.
Скорпионы
Вы можете получить материальную помощь, алименты или субсидию от государства. Если беспокоитесь о наследстве, есть возможность и здесь достичь успеха.
Стрельцы
Счастье найдет вас среди друзей, в соцсетях или в большой компании. Может прийти идея для совместного бизнеса или предложение стать соучредителем какой-то фирмы.
Козероги
Это один из лучших дней года для собеседования, начала новой работы или учебы. Вы также можете получить письмо или сообщение, которое порадует хорошей новостью.
Водолеи
Удача поджидает вас в дороге, в суде, у нотариуса или в учебном заведении. Попробуйте сегодня сделать то, что считаете очень важным – должно получиться!
Рыбы
Вам не придется далеко ходить за своей удачей: вас осчастливит какое-то событие дома. Семейные проблемы разрешатся, либо приедет очень желанный гость.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram