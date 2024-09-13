ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

Дипломаты хотели нанести стратегическое поражение

ФСБ обвинила шесть британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе.

Сотрудники спецслужбы получили документальное доказательство того, что после начала спецоперации на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании был преобразован в спецслужбу, основная задача которой - нанести России стратегическое поражение.

Аккредитация шести сотрудников британского посольства прекращена. ФСБ заявила, что будет требовать аналогичных мер против тех дипломатов, в чьей деятельности обнаружат признаки разведывательно-подрывной работы передает РИА Новости.

Это уже не первый случай, когда ФСБ вскрывает подрывную работу британцев в России, маскируемую под другую деятельность. Так, в феврале 2024 года в Херсонской области была раскрыта работа "Британского совета", который вел разведку в интересах Киева. Маскировался этот "Совет" под работников в области образования, культуры и искусства.

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