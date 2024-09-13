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Сотрудничество с властями Франции вышло Дурову боком: под ударом оказался родной человек

08:38
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Неожиданный поворот в деле миллиардера

На днях стало известно, что Павел Дуров решил сотрудничать с французским следствием. Теперь в близком окружении основателя Telegram обсуждают все преимущества этого решения. Например, плюсом является то, что Дурову могут смягчить судебный контроль. Это означает, что Павлу разрешат отмечаться в полиции не два раза в неделю, а один и даже выезжать в другие страны ЕС.

Но есть и серьезный недостаток. Расследование дела Павла Дурова может занять минимум год. Чтобы ускорить процесс, надо, чтобы другие фигуранты дела приехали в Париж и дали свои показания. Речь идет о брате Павла Дурова Николае и вице-президенте компании Илье Перекопском, передает телеграм-канал SHOT. Согласятся ли на это мужчины, пока неизвестно.

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

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