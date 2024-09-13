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В Минобороны России заявили о новом измерении СВО

08:58
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Киев показал свое истинное лицо

После вторжения украинской армии  в Курскую область спецоперация приобрела новое измерение.

До августа 2024 года Киев играл роль жертвы и преподносил боевые действия как якобы справедливую войну за независимость. Однако после вторжения ВСУ в Курскую область, он показал свое истинное лицо, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение", – подчеркнул он на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За время боев они потеряли более 12,5 тысячи человек. ВС России продолжают операцию по разгрому группировки противника.

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