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"Меня удивляют лицемеры!": Алсу высказалась после слов Решетовой

09:18
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Певица обнародовала сообщение

Недавно Алсу официально стала свободной женщиной. После 18 лет брака она оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого родила дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. По слухам, певица устала терпеть неверность мужа, который якобы начал увиваться за другими женщинами вскоре после роскошной свадьбы с Алсу.

Поговаривают, что последней каплей в чаше терпения популярной артистки стал роман Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, бывшей возлюбленной рэпера Тимати. Впрочем, сама Решетова, хоть прямо и не отрицает, но и не подтверждает романтической связи с Абрамовым, буквально накануне, 12 сентября, в программе ALEKÓ IN MY BAG так прокомментировала шумиху вокруг нее после новости о разводе певицы. Тогда самое ласковое слово, которым ее назвали в Сети, было "разлучница":

"Я, наверное, где-то заслужила такое. Но я себя такой не считаю. И мои близкие, которые знают меня хорошо, знают подробности моей жизни, тоже меня такой не считают".

А теперь высказалась Алсу. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала такую запись:

"Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда "Твой Господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)". Кто знает, тот поймет".

Интернет-пользователи уверены, что это прямой ответ на слова Анастасии Решетовой.

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