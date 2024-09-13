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Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе

09:21
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Работы провели в Луганске и Донецке

Московские коммунальщики продолжают помогать в восстановлении Донбасса. Они не только приводят в порядок инженерные сети, дома и больницы, но и благоустраивают общественные пространства. Так, благодаря усилиями столичных коммунальщиков, в центре Луганска преобразились два сквера – там появились новые деревья и кустарники, детская и спортивные площадки, зоны отдыха и многое другое. Также восстановили фонтаны. В Донецке преобразились две территории. Это стало подарком столицы ко Дню города. Также в городе привели в порядок четыре мемориала памяти.

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