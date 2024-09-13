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В России замечен рост обходящих иммунитет вариантов коронавируса

09:54
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Они обходят природную защиту и атакуют клетки

Роспотребнадзор заявил о резком увеличении в России обходящих иммунитет вариантов коронавируса.

За последние две-три недели удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти варианты коронавируса способны избегать иммунного ответа и человека, при этом сохраняя способность эффективно инфицировать клетки, передает ТАСС.

Резкое увеличение штаммов привело к скачку заболеваемости в начале сентября, отметили специалисты. На прошлой неделе количество пациентов с COVID-19 в России выросло на 20%.

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