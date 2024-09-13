Новости СВО: морпехи ликвидировали хорошо организованную группу диверсантов

ВС России вытесняют украинских националистов с приграничных территорий

То, что в засаду морпехов попала хорошо подготовленная группа диверсантов, стало понятно в первые минуты боя. Из капкана им вырваться не удалось. Но успели закрепиться. И даже подготовить огневые точки. Сегодня эти позиции в курском приграничье заняты нашими бойцами. А еще день назад в лесу шла ожесточенная перестрелка. В первую очередь, морпехи заблокировали и подбили бронетехнику, чтобы обездвижить весь отряд. Затем отыскали и уничтожили националистов, которые прятались в капонирах и ямах, выкопанных и обустроенных грамотно с точки зрения военной науки. Похоже, готовили радикалов иностранные наемники. Как, впрочем, и вооружали тоже западные партнеры.

Диверсанты, понимая, что их будут преследовать, сами расставили засады. Но этот трюк нашим бойцам уже известен. Поэтому опасные места вдоль грунтовки штурмовики вычислили и открыли огонь на поражение, не оставив шансов боевикам. В целом, рассказывают военные, националисты действуют как по шаблону. Потому просчитать, что будет дальше, уже не составляло труда.

Первые кадры из поселка Краснооктябрьский. Российские штурмовики обходят дворы. Осматривают дома и подвалы. Вот под деревьями - брошенный националистами американский "Макс-про". Боевиков нет. Все, кто успел, сбежали еще до контратаки морских пехотинцев. Остальные - ликвидированы во время зачистки. Или сдались.

"Нас из гранатомета подбили, и двигатель заглох у "Страйкера", а там уже все, как мыши, начали разбегаться", - рассказывает пленный.

Таких, как он, уже десятки. Вот этих вытащили из подвала. Кто-то уже успел переодеться в гражданку. Сейчас больше похожие на бомжей, а в недавнем прошлом - выпускники учебного центра в Британии. Их готовили в операторы "Джавелинов". Но эта элита пустилась в бегство в первом же бою.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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