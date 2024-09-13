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Разрешат ли Киеву бить по России западными дальнобойными ракетами? Все подробности

11:44
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Стоит ли идти ва-банк в противостоянии с Москвой, будут решать США и Британия

Стоит ли идти ва-банк в противостоянии с Москвой, будут решать сегодня президент США и британский премьер. Кир Стармер в пятницу приехал в Вашингтон. Сопровождает его министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Главный вопрос - о снятии ограничений для Киева на удары дальнобойными ракетами по России. Однако в Москве такую формулировку считают лишь ширмой. Суть обозначил Владимир Путин: речь идет о полноценном вступлении НАТО в военный конфликт.

Подробности - в репортаже Лилии Акиньшиной.

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