Разрешат ли Киеву бить по России западными дальнобойными ракетами? Все подробности

Стоит ли идти ва-банк в противостоянии с Москвой, будут решать США и Британия

Стоит ли идти ва-банк в противостоянии с Москвой, будут решать сегодня президент США и британский премьер. Кир Стармер в пятницу приехал в Вашингтон. Сопровождает его министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Главный вопрос - о снятии ограничений для Киева на удары дальнобойными ракетами по России. Однако в Москве такую формулировку считают лишь ширмой. Суть обозначил Владимир Путин: речь идет о полноценном вступлении НАТО в военный конфликт.

Подробности - в репортаже Лилии Акиньшиной.

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