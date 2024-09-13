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Больше сотни детей из Курской области приехали в "Артек" на очередную смену

11:50
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Ребята посещают экскурсии и участвуют в мастер-классах, исследуют черноморское побережье

У Полины уже память в телефоне заканчивается. Сотни фотографий, на каждой - незабываемые эмоции: экскурсии, мастер классы, новые друзья и приятные испытания. По-настоящему тяжело Полине было в Судже. То, что пережила ее семья во время украинского вторжения в Курскую область, никому не пожелаешь.

"Мой дом сгорел. Но слава богу, что все живы, родители живы. Буквально над головой летали дроны", - говорит Полина.

"Артек" позволяет таким детям из приграничья хотя бы на время забыть об обстрелах. К тому же ничто так не успокаивает, как море и горы. Почувствовать морской бриз, укротить волну, справиться с парусом - тут совершенно иные эмоции.

Из Курской области по спецквоте в "Артек" приехали 142 школьника. Смена – 21 день. У "Артека" нет плохой погоды. Даже если температура и тучи не позволяют провести время на берегу, водные процедуры не отменяются. Есть бассейн с морской водой. К тому же здесь можно купаться 40 минут без ограничения по времени.

Дети не только отдыхают, но и учатся в одной из лучших школ страны. Еще одно отличие – безопасность. Не нужно прислушиваться к громким звукам, как это сейчас делают их одноклассники в Курской области.

В "Артеке" детей из курского приграничья распределили по девяти лагерям, чтобы у них появилось как можно больше друзей из других регионов и как можно больше поддержки со всей страны. 

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Лагерь "Артек"
Лагерь "Артек"
Лагерь "Артек"
Лагерь "Артек"
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