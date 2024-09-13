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Путин обсудил с Зорькиным итоги работы Конституционного суда

11:46
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Встреча прошла в Санкт-Петербурге

Владимир Путин обсудил итоги работы Конституционного суда. Встреча с председателем высшего судебного органа страны прошла накануне поздно вечером в Санкт-Петербурге.

Валерий Зорькин доложил президенту, что после внесения изменений в основной закон нагрузка суда несколько возросла. В текстах законопроектов и правоприменении стало меньше несоответствий Конституции. А число и содержание обращений остается стабильным. 

Зорькин: Конечно, живем в сложное время, и это, естественно, отражается и на работе Конституционного Суда в тех запросах, которые мы получаем. Но в целом мы справляемся. По раскладке той, которую мы получаем по жалобам, по общему количеству, надо сказать: не увеличилось число жалоб. Это отношения, связанные с гражданским правом, бизнес, собственность, дальше трудовые и социальные отношения. И, конечно же, по-прежнему много очень решений, связанных с уголовным процессом".

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