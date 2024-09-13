В городе Цфат пропало электричество, начался пожар
Север Израиля подвергся массовому обстрелу со стороны Ливана. Движение "Хезболла" выпустила около двадцати ракет по базе ПВО.
Большинство были перехвачены, но несколько достигли цели. В городе Цфат пропало электричество, начался пожар. Люди в панике выбегали на улицу.
Атака стала ответом на израильский авиаудар по окраинам ливанского города Набатия. Накануне вечером его жертвами стали три человека, в том числе ребенок.
Растет число погибших и в результате ночных обстрелов сектора Газа. В лагере беженцев Нусейрат военные взорвали жилой дом. Танки выпустили снаряды по городским кварталам Хан-Юниса.
Тем временем в офисе премьера Нетаньяху заявили: Израиль близок к ликвидации власти ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ завершила уничтожение палестинской бригады в Рафахе - убиты две тысячи боевиков, взорвано 13 километров подземных тоннелей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram