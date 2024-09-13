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Север Израиля подвергся массовому обстрелу со стороны Ливана

11:45
  • пятница
  • 13 сентября 2024

В городе Цфат пропало электричество, начался пожар

Север Израиля подвергся массовому обстрелу со стороны Ливана. Движение "Хезболла" выпустила около двадцати ракет по базе ПВО.

Большинство были перехвачены, но несколько достигли цели. В городе Цфат пропало электричество, начался пожар. Люди в панике выбегали на улицу.

Атака стала ответом на израильский авиаудар по окраинам ливанского города Набатия. Накануне вечером его жертвами стали три человека, в том числе ребенок.

Растет число погибших и в результате ночных обстрелов сектора Газа. В лагере беженцев Нусейрат военные взорвали жилой дом. Танки выпустили снаряды по городским кварталам Хан-Юниса.

Тем временем в офисе премьера Нетаньяху заявили: Израиль близок к ликвидации власти ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ завершила уничтожение палестинской бригады в Рафахе - убиты две тысячи боевиков, взорвано 13 километров подземных тоннелей.

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