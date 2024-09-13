ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: НАТО воюет с Россией под видом ВСУ

10:35
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Запад пытается сам себе разрешить агрессию

США и европейские страны пытаются закамуфлировать свое участие в конфликте против России, но на самом деле, НАТО уже полностью втянулось в войну под видом ВСУ.

Вашингтон и его союзники пытаются сами себе разрешить агрессию против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Раньше это были советники и инструктора, теперь - наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение", - написал он в своем telegram-канале.

Володин напомнил, что именно западные военные специалисты согласовывают военные действия и отдают приказы.

Накануне Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России будет расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Это изменит его суть, подчеркнул российский президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.