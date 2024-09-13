Запад пытается сам себе разрешить агрессию

США и европейские страны пытаются закамуфлировать свое участие в конфликте против России, но на самом деле, НАТО уже полностью втянулось в войну под видом ВСУ.

Вашингтон и его союзники пытаются сами себе разрешить агрессию против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Раньше это были советники и инструктора, теперь - наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение", - написал он в своем telegram-канале.

Володин напомнил, что именно западные военные специалисты согласовывают военные действия и отдают приказы.

Накануне Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России будет расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Это изменит его суть, подчеркнул российский президент.

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