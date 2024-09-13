Сергей Собянин: Московский стандарт госуслуг работает уже 10 лет

"Человек на первом месте" — принцип московского стандарта

Московскому стандарту госуслуг - 10 лет. О принципах работы, проверенных временем, рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Человек на первом месте - главное правило, которым руководствуются в офисах "Мои документы". Есть и другие критерии: доступность и удобство услуг, приветливость сотрудников, стремление беречь время клиента и найти к каждому индивидуальный подход.

Администраторы центров трудятся и в столичных медицинских учреждениях, а также создают комфортную атмосферу на городских мероприятиях. Например, на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе помогали сориентироваться на площадке и проводили экскурсии.

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