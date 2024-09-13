Владимир Познер: "Я больше не собираюсь говорить"

Тележурналист расставил все точки над i

После того, как в эфире Первого канала перестала выходить его авторская передача, журналист и ведущий Владимир Познер пропал с радаров. Однако для Forbes Talk он сделал исключение, дав откровенное интервью. Познер признался, что пошел против своих же правил, но не мог иначе, потому что был должен, а долги он привык отдавать.

"Я больше не собираюсь говорить, я принял для себя такое решение: никаких интервью, никаких высказываний, комментариев и так далее", - объявил журналист.

Он объяснил, что "сейчас положение такое", когда лучше, по его мнению, "воздержаться". Вместо того, чтобы мелькать на светских мероприятиях, Владимир Познер последние 2,5 года занимался тем, что писал книгу. Однако о чем она, он предпочел пока не говорить. Кроме того вместе со своей командой журналист снял большой восьмисерийный фильм о Турции, который полностью готов. А еще вместе с Иваном Ургантом Познер выступал в разных странах, делясь со зрителями воспоминаниями о съемках.

"Успех был грандиозный, что меня, честно говоря, поразило, потому что ничего такого мы не делаем: я не пою, Ваня не танцует. А потом уже мы всерьез этим занялись, потому что появились предложения. Мы выступали в Амстердаме, во Франкфурте, в Берлине, в Женеве. Просто триумфально, люди стоя аплодировали. И теперь нас ожидает еще 15 выступлений. Целый тур или как когда-то говорили чес", - сообщил Познер.

О том, чтобы вернуться на телевидение, журналист мечтает и не скрывает своего желания продолжать работать. Однако он подозревает, что это вряд ли произойдет. При этом Познер отметил, что получал предложения работать в других странах. Однако ему ставили условие высказаться о политике и о Владимире Путине, но Познер отказался.

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