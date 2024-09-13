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Более 30 млн рублей нашли на счетах экс-замминистра обороны Павла Попова

10:51
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Они арестованы

Следственный комитет России ранее предъявил Павлу Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, экс-замглавы Минобороны Павел Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей.

Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Теперь же стало известно об аресте счетов Попова, на которых, что интересно, обнаружили как раз 30 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК. В настоящее время Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО "Бутырка". Он арестован до 29 октября.

Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. В отношении бывшего замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что экс-замминистра в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

 

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