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Кадры уничтожения позиций ВСУ в Курской области

11:31
  • пятница
  • 13 сентября 2024

ВСУ потеряли до 50 военных

Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов и три станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Курской области.

Для атаки спецназ использовал танки Т-72Б3М, расчеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и минометов 2Б11. Спланировать успешный огневой налет помогли разведданные.

Украинская армия потеряла до 50 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Подавлены 16 украинских FPV-дронов, еще 9 FPV-дронов сбиты из стрелкового оружия.

Ранее ВС России освободили 10 населенных пунктов в Курской области.

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