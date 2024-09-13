"Я прошу, оставьте в покое мою семью!": пронзительное обращение невестки Наташи Королевой

Не осталась в стороне и сама певица

В конце августа Наташа Королева женила своего единственного сына Архипа. Его избранницей стала бывшая стриптизерша Мелисса Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). На свадьбе, которую сыграли в Санкт-Петербурге, присутствовало множество гостей: друзей и близких. Однако ушлые журналисты не обнаружили на опубликованных в Сети фото и видео родителей новоиспеченной невестки певицы. Репортеры не растерялись, нашли адрес близких Волынкиной и якобы со скрытыми камерами и микрофонами приехали к ним.

Об этом стало известно благодаря ролику Наташи Королевой, который она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Певица возмущена из-за действий журналистов. По словам артистки, ее сваты - "простые люди, которые не готовы к публичности". Кстати, Наташа видела их всего раз. Не осталась в стороне и сама Волынкина.

"Мои родители простые люди, папа токарь, мама домохозяйка, для них быть в публичном пространстве это большой стресс! Сегодня бесцеремонно в квартиру моих родителей ворвались журналисты, снимали скрытыми камерами, пытались задавать неуместные вопросы!.. Я прошу, оставьте в покое мою семью! Они не хотят быть в публичном пространстве и быть героями ток шоу!!!" - обратилась к общественности возмущенная невестка Королевой.

В Сети неоднозначно отнеслись к скандалу вокруг новоиспеченных родственников певицы. Одни встали на сторону знаменитостей, отметив, что и у них есть право на частную жизнь. Другие же высказали мнение, что раз Мелисса захотела быть популярной, связавшись с сыном Наташи Королевой, то пусть будет готова, что и ее родственники окажутся под прицелом камер. Третьи комментаторы решили, что вся эта шумиха вообще просто пиар.

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