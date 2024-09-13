Стали известны подробности похорон Сванидзе

Журналиста отправят в последний путь самые близкие
Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в "самом узком семейном кругу".
Таково решение семьи покойного, сообщила член СПЧ Ева Меркачева. "Просили понять их", - добавила она.
О смерти Сванидзе стало известно 11 сентября .Журналисту было 69 лет. Последние годы тележурналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга. Предварительная причина смерти – пневмония.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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