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Стали известны подробности похорон Сванидзе

12:04
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Журналиста отправят в последний путь самые близкие

Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в "самом узком семейном кругу".
"Бывало и получше, но ничего": как жил Николай Сванидзе в последние месяцы

Таково решение семьи покойного, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.  "Просили понять их", - добавила она.

О смерти Сванидзе стало известно 11 сентября .Журналисту было 69 лет. Последние годы тележурналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга. Предварительная причина смерти – пневмония.

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