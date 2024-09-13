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ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

12:54
  • пятница
  • 13 сентября 2024

За сутки ВСУ потеряли до 300 человек

Российские военные отразили три попытки украинских сил прорваться через границу в Курской области.

Противник предпринял попытку прорыва в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, сообщили в Минобороны России.

Также отражена контратака противника в направлении Обуховки и сорваны две попытки атак в направлении Камышевки и Борок.

За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 300 военных и 34 единиц бронетехники. Общие потери с 6 августа составили более 12,7 тысячи человек и почти 1,5 тысячи единиц военной техники.

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