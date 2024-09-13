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Путин обратился к Родниной по важному поводу

12:28
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Прославленная фигуристка отметила юбилей

Накануне, 12 сентября, Ирине Родниной исполнилось 75 лет. В честь круглой даты прославленную олимпийскую чемпионку поздравил президент Владимир Путин.

"Ваши олимпийские триумфы, огромный вклад в развитие замечательных, победных традиций отечественной школы фигурного катания достойны самого глубокого признания. Отрадно, что и после завершения блестящей спортивной карьеры Вы активно трудитесь, участвуете в значимой законотворческой деятельности, в реализации востребованных общественных, просветительских инициатив, направленных на продвижение массового спорта. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего", - такое обращение российского лидера обнародовано на его официальном сайте.

Действительно, Ирина Роднина, несмотря на то, что давно оставила профессиональный спорт, все равно на волны популярности. Она регулярно комментирует для СМИ разные спортивные и общественно значимые события.

Например, недавно прославленная фигуристка похвасталась, что является коренной москвичкой, и не понимает, как можно жить за пределами Третьего транспортного кольца. В столицу, убеждена Роднина, едут амбициозные люди, которые хотят не просто изменить условия для проживания, а свою жизнь. При этом она признала, что есть небольшой процент людей, которые уезжают из большого города, поскольку "ценят свою жизнь и здоровый образ жизни".

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