Что стало с детьми сидящей в СИЗО Блиновской и ее ушедшего на СВО мужа

У пары четверо наследников

Накануне, 12 сентября, прошло очередное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской. Журналисты пообщались с ее адвокатом Наталией Сальниковой. В частности, репортеров интересовало, что стало с детьми блогера и ее супруга, который в настоящее время находится на СВО. Напомним, что у Елены и Алексея Блиновских четверо наследников.

"Звонки разрешены... С бабушкой они находятся", - сообщила Сальникова "Газете.ru".

Она также рассказала, что Блиновская активно пытается погасить долги, но для этого надо сначала продать имущество. "Королева марафонов" признала вину, что является смягчающим обстоятельством, подчеркнула защитница блогера.

Журналисты поинтересовались, как себя чувствует Елена Блиновская, находясь за решеткой. По мнению ее адвоката, состояние блогера "абсолютно удовлетворительно".

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