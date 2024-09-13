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В Подмосковье 4-летняя девочка оказалась в реанимации после нападения собаки

15:16
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Все произошло в одном из СНТ Солнечногорского городского округа

За зеленым забором - тишина. Именно здесь живет хозяйка собаки, которая 12 сентября набросилась на четырехлетнюю девочку: прокусила ей голову, разорвала лицо и шею. ЧП произошло в дачном поселке "Ветеран" под Солнечногорском. По словам очевидцев, акита-ину вцепилась в ребенка с такой силой, что челюсть с трудом смогли разжать двое мужчин.

Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Ситуацию взял на контроль Следственный комитет.

"Незамедлительно по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации. С укушенными ранами ребенок госпитализирован в больницу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Собаку безуспешно пытались осмотреть ветеринары из Солнечногорска, чтобы исключить бешенство.

Акита-ину часто заводят из-за умильной морды с "улыбкой". Но это тот случай, когда внешность обманчива. Эта японская порода долгое время использовалась для охоты в основном на крупных зверей. И в схватке она может победить даже медведя. Вместе с врожденными качествами имеет значение и воспитание.

Семья уверяет, что эта акита-ину уже не первый раз нападает на людей, но настолько тяжелый исход - впервые. Пока, говорят, владельцы животного даже не извинились. 

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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