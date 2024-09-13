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Песков назвал однозначным заявление Путина об ударах по России

13:22
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Сообщение дошло до адресата

В Кремле оценили вчерашние заявления президента Владимира Путина об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

Слова главы государства были предельно четкими и недопускающими двойных прочтений, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Накануне Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России будет расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Это изменит его суть, подчеркнул российский президент.

После слов Путина в Лондоне заявили, что Великобритания не ищет конфликта с Россией, но отметили, что Москва "первой начала конфликт на Украине". В США от комментариев отказались.

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