Собянин: Завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Москвичи получили новые возможности для занятий спортом, а также отдыха у воды

С новой смотровой площадки на Чертановском пруду открывается вид на водную гладь и уютную зону отдыха с променадом вдоль берега. Общественное пространство на стыке районов Чертаново Южное и Центральное в пойме реки Городня начали обустраивать в апреле. Как преобразилась территория в окрестностях водоема в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице. На деревянном настиле установили лежаки, а также сделали зоны отдыха с парковыми качелями. Спортивную зону дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей. Высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии. Обновили систему освещения.

Общая площадь благоустройства составила свыше 11 гектаров. По соседству с водоемом теперь любой найдет себе занятие на свежем воздухе. Местные жители любили здесь гулять и раньше, но со временем это стало небезопасно.

"Разрушенная дорожно-тропиночная сеть. Истощившиеся покрытия детских площадок, мы провели полную замену. Заменили малые архитектурные формы, наполнили большим их количеством, заменили на безопасное покрытие, устроили спортивный кластер", - рассказал Дмитрий Пензов, заместитель директора по благоустройству ГБУ Автомобильные дороги ЮАО.

Каскад Чертановских прудов на границе с Битцевским лесом - одна из десяти водных зон, образовавшихся в конце 70-х годов прошлого века после того, как заключили в коллектор протекающую здесь реку Городня. Теперь старое русло станет новым общественным пространством на карте столицы.

Благоустроенная зона у водоемов Чертановской улице стала частью единого пешеходного маршрута. Он начинается от Битцевского леса, территорию которого привели в порядок в прошлом году, и ведет до станции Покровское МЦД-2.

Помимо чертановских, в этом году в окрестностях реки Городни также завершится благоустройство Варшавских прудов и Покровского парка. Они также станут частью нового общественного пространства.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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