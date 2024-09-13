Обновить территорию на Лукинской улице удалось всего за три месяца

Площадка для отдыха появилась в районе Ново-Переделкино. Причем на месте пустыря. Обновить территорию на Лукинской улице удалось всего за три месяца.

Проложили дорожки, установили лавочки и фонари. Пруд очистили, берега укрепили. Самое большое внимание уделили спортивным площадкам. Теперь здесь есть и скейт-парк, и территория, где можно поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и даже в городки. Подходящее развлечение смогут найти для себя как дети, так и взрослые.

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