Сбор труппы театра Моссовета начался с вручения премии Юрия Завадского

Лауреатами стали истинные звезды сцены

В театре Моссовета рассказали, чем удивят публику в новом сезоне.

Сбор труппы начался традиционно - с вручения премии Юрия Завадского, легендарного режиссера и педагога. В этом году исполнилось 130 лет со дня его рождения. Лауреатами стали истинные звезды сцены, среди которых Евгений Стеблов, Елена Валюшкина, Ольга Остроумова. У многих из них до сих пор по несколько спектаклей.

Скоро зрителей ждут "Сны Городничего"- спектакль по произведениям Гоголя. Андрей Кончаловский сейчас работает над шекспировским "Макбетом", а затем вернет свою "Чайку" на сцену Моссовета­. И таким образом завершит чеховский цикл. Сам худрук театра Евгений Марчелли планирует масштабную постановку о легендарных трех мушкетерах.

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