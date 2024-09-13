Дипмиссия королевства фактически выполняет функции спецслужбы

"Москва, гудбай", или "Чемодан – аэропорт – Лондон". Лишенные аккредитаций сотрудники британского посольства, сообщают СМИ, уже покинули Россию. Всего их шестеро. Фото публикует ФСБ. Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдонн, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Дипломатами их можно назвать с натяжкой, ведь вместо развития сотрудничества они откровенно вредили нашей стране, вели разведывательно-подрывную работу. Причем часто без стеснения, но главное - совершенно бездарно.

"Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города, чтобы посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз, многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета иноагентов. Лондон засылает к нам разведчиков в качестве супругов-дипломатов. Для прикрытия шпионских акций используются малолетние дети. Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно. Наши намеки о необходимости прекратить данную практику англичане не воспринимают. Поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых", - отметили в ФСБ.

Формально они числились в директорате Восточной Европы и Центральной Азии британского МИДа. За дежурным названием скрывается настоящий антироссийский таран. Достаточно взглянуть на внутренние инструкции, они тоже есть в распоряжении наших оперативников. Главная цель - свержение законной власти в России и дестабилизация обстановки. Руководитель подразделения - тоже фигура знаковая. Бывший резидент Ми-6 в Москве Джеймс Бир.

"Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Псевдодипломаты встречались с ионогенами, представителями НКО и запрещенных в нашей стране движений и организаций вроде ЛГБТ, выражая им всестороннюю поддержку. Началось это даже не в феврале 2022-го, а гораздо раньше. Еще в 2018-м Лондон выдумал историю с отравлением Скрипалей, чтобы очернить Россию. Ну а с началом специальной военной операции истерия только нарастала - поставки оружия, ядерный шантаж и срыв Стамбульских договоренностей по приказу Бориса Джонсона. Классическое "англичанка гадит".

"Совокупность имеющихся в распоряжении ФСБ материалов свидетельствует о том, что инициаторами мирового геополитического кризиса являются британские правящие круги, которые, руководствуясь своими интересами, начали реализацию многоходовой операции по затягиванию международного сообщества сначала в политико-дипломатический, а затем и в глобальный военный конфликт", - добавили в ФСБ.

В Британском МИДе высылку дипломатов уже назвали беспочвенной. А вот в ФСБ порекомендовали обитателям здания на площади Луганской народной республики хорошенько подумать. Ведь в следующий раз на родину может отправиться кто-то более значимый, чем рядовые сотрудники посольства.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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