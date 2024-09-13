"На пределе своих возможностей я и существую": актриса Гусева объявилась после долгого молчания

Артистка ведет непубличный образ жизни

Екатерина Гусева считается одной из самых востребованных актрис театра и кино. При этом она ведет закрытый образ жизни: почти не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. Однако после долгого молчания Екатерина сделала исключение и пообщалась с журналистами.

Так, стало известно, что у Гусевой главные роли в нескольких спектаклях. В частности, артистка на сцене воплощает образы Анны Карениной из одноименного романа Толстого и Настасьи Филипповны из "Идиота" Достоевского. Екатерина призналась, что в разное время по-разному относилась к Анне.

"Когда студенткой театрального перечитывала роман, Анна меня одновременно и привлекала и отталкивала, и я так и не осмелилась взять отрывок из романа для самостоятельной работы. Когда, выйдя замуж, родив сына, стала перечитывать — осуждала ее... А став ею — ведь что такое для актера сыграть роль? Это значит прожить чужую жизнь, как свою собственную, — так вот, став Анной Карениной, я наконец поняла, приняла ее и полюбила", - призналась актриса.

Что касается Настасьи Филипповны, по словам Гусевой, это совсем другой образ, поэтому и вживается она в него совершенно иначе. При этом актриса не скрывает, что это дается ее непросто.

"Юрий Иванович Еремин, режиссер спектакля "Идиот", мой учитель, говорил: "Катенька, вот если вам нужно смеяться, смейтесь так, как вы никогда в жизни не смеялись! Если плачете, то навзрыд! Вы, Катенька, найдите свой предел, личный. Ее предел не ищите, он недосягаем. Вы ваш личный нащупайте, определите". Вот так, на пределе своих возможностей, я и существую", - сообщила Гусева.

Зашла речь и о личной жизни актрисы. Екатерина с гордостью сообщила, что у нее прекрасные новости: сын Алексей стал магистром, а дочь Анна - чемпионкой: она получила золотую медаль на турнире по акробатике. Затем всей семьей они отправились на Камчатку, сообщает "Караван историй".

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