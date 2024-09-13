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Центробанк вновь повысил ключевую ставку

13:33
  • пятница
  • 13 сентября 2024

До 19%

Центральный банк России принял решение об очередном повышении ключевой ставки — до 19%. 

Как сообщается на сайте Банка России, текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. 

При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения ставки. Это может произойти на следующем заседании ЦБ.

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