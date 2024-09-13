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Ведущая Ирада Зейналова стала послом России на Маврикии

14:20
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Указ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий", - цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, что Ирада Зейналова одна из самых известных и востребованных ведущих на отечественном телевидении. Она начала работать на ТВ в 1997 году. Зейналова делала репортажи для программы "Вести недели" для телеканала "Россия", в 2003 году ушла работать на Первый канал. С 2012 года по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу "Воскресное время" на Первом канале. Осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где ведет итоговую новостную передачу.

В 2022 Ирада Зейналова рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России, в мае этого года она выпустилась из академии, получив высшее дипломатическое образование.

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Ведущая Ирада Зейналова
Ведущая Ирада Зейналова
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