Десятилетие неряшливого уродства: человечество устало от идеальных канонов

На смену золотому сечению пришло нечто странное

К вывертам современной западной моды мы в целом уже привыкли, за многими, скажем так, свежими идеями больших и малых домов наблюдаем со здоровым скептицизмом и большой долей иронии, но надо признать, что современная мода все более отчётливо дрейфуют в сторону некрасивости. В прямом смысле слова. Сегодня модно быть неряшливым, небрежным и в целом некрасивым, а естественные несовершенства становятся новым символом статуса.

Красота требует жертв, однако в случае с самой модной обувью сезона – таби, табсами или в простонародье – копытцами, можно ограничиться специальными носками. Собственно, из традиционных японских гольфов и появилось сие творение. Стоимость оригинала больше 1000 долларов.

Дорого, богато…и уродливо – термин, между прочим, официальный. Употребляется ведущими фешн-экспертами исключительно c придыханием и полнейшим восторгом.

Человечество устало от идеальных канонов, правильных пропорций и классической красоты. На смену золотому сечению пришло нечто странное. Еще вчера над этим посмеивались, а сегодня ринулись скупать.

Хороших новостей у британской Guardian для истинных ценителей прекрасного нет! Эра красоты закончилась. Ей на смену пришло десятилетие неряшливого уродства. И какое время, такие и инфлюенсеры, то есть властители умов.

Так что свитер, заправленный в трусы, больше не шутка, а суровые фешн-будни. Никакой женственности и мужественности – лишь унисекс стайл и бунт – бессмысленный и беспощадный.

Тревожные звоночки, вроде кроссовок с платьем и рваных штанов, были и раньше. Но настоящий ренессанс спорт-шика, со всеми вытекающими, случился в пандемию. Красиво одеваться стало незачем, а главное некуда. Планету захватили растянутые треники и бесформенные худи.

"Ты дома можешь ходить в том, что тебе удобно. Ты естественно к этому привыкаешь. И люди стали смотреть не только за тем, что это социально значимо одеваться в какую-то одежду. А смотреть за своими ощущениями", - отметила Ольга Дружкова, психолог.

"Во многом это происходит из-за бунтарской энергии детей, "родившихся в 2000 году и пытающихся вернуть себе то, что миллениалы попросту списали. Часто это немного безобразно, жирно, мято и грубо. Молодежный бунт, конечно, не новая идея: панки занимались этим в 1970-х. В определенной степени миллениалы сами делали то же самое, открыв для себя винтажную одежду и инди-эстетику. Тем не менее, в том, что происходит сейчас, есть что-то особенно нигилистическое", - пишут западные СМИ.

Модный дом Баленсиага предлагает безразмерные пиджаки и гигантские кроссовки, а еще, конечно, стильные аксессуары. Клетчатые сумки – торгашки остались в прошлом сезоне. Балом, нынче, правят фруктово-овощные расцветки. Цена вопроса 2834 доллара. То есть почти 260 тысяч рублей. Что-то до боли знакомое. Колоссальную роль в популяризации, конечно, сыграли соцсети.

Уродливая мода становится популярной и у нас. Россияне, в большинстве своем, стараются выглядеть хорошо и по меньшей мере опрятно, но рынок навязывает совсем другое.

"Унификация, конечно, удобна крупным брендам, для того чтобы поставить на поток массовое производство. Мы прекрасно понимаем, что какие-то вещи угловатые, бесформенные, унисекс, они подходят для всего", - рассказал Феникс Фламм, писатель-футуролог.

Прибыли фешн-гигантов растут, производство удешевляется, а потребители становятся уродливой серой массой, которой легко управлять, извращая ее представления о прекрасном. Все перевернулось с ног на голову. Уродство больше не изъян, а привилегия.

Теперь этим гордым и независимым вроде как не нужны качественные и дорогие вещи. По-настоящему красивая одежа, в силу стоимости, становится эксклюзивом. Сильные мира сего, например, по-прежнему предпочитают классические, идеально сшитые дорогие костюмы из натуральных материалов.

"Мы понимаем, что раньше мода демонстрировала наряды, которые не все могли себе позволить. Сейчас, глядя на современного человека, очень сложно понять, действительно, на сколько много он зарабатывает. То есть, какие у него материальные благополучия. Очень сложно определить", - говорит Феникс Фламм.

Но самое главное, по мнению многих экспертов, уродливая одежда в принципе противоречит человеческой природе. Кадры социального эксперимента британских журналистов. Вопросы прохожим на улице корреспондент сначала задавала в кроссовках. А затем - в элегантных лодочках. Результат – налицо.

Да и вопреки потугам маркетологов, красивая одежда, но главное люди, которые ее носят, не сдают своих позиций. От королевы бурлеска Диты фон Тиз. До актрисы Моники Белуччи. И что на них надето, уже мало кого волнует. Ведь тренды, пусть даже самые уродливые, приходят и уходят. В то время как истинная красота, харизма и женственность в моде были, есть и останутся.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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