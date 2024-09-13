Запад нацелился на природные богатства Украины

Forbes опубликовал карту стоимости природных ресурсов на территории Украины

Стремление Запада воевать до последнего украинца, постоянно повышая ставки, объясняется не только многовековой, скажем так, нелюбовью к России. За этим стремлением стоит и банальный, но самый главный для запада интерес. Деньги. На неделе американский Forbes опубликовал карту стоимости природных ресурсов на территории Украины, а также - чтобы два раза не вставать - российских Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Запад тоже отчаянно хочет прибрать к рукам. Цифры в докладе просто фантастические, триллионы долларов. И это без учета черноземов, которые варварскими методами вывозятся с Украины.

Считать на Западе любят и умеют. И с особенным удовольствием делают это, когда речь идет о доходах или о чужом кармане, который так хочется видеть своим. На опубликованной "Форбс" карте все тоже посчитано скрупулезно. Причем, аналитики не поленились залезть на территории не только западного сателлита - Украины, но и России. По-хозяйски оценили богатства недр наших Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Всего получилось почти 15 триллионов долларов. Ярый русофоб, член палаты представителей США Линдси Грэм*, который в нашей стране внесен в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск, на Украину ездит как к себе домой. И в обнимку с согласно кивающим Зеленским сообщил то, что давно решили по поводу Украины в Вашингтоне:

"Украина сидит на триллионах долларов, огромных запасах минеральных ресурсов. Эти полезные ископаемые очень нужны нашей экономике, а украинцам необходимо вооружение - всё просто. Поэтому мы будем продолжать свою помощь нашим друзьям на Украине".

По разным оценкам, только за последние два года западная так называемая помощь Украине составила сотни миллиардов долларов - а это несколько годовых бюджетов страны.

"Все эти кредиты, которые были выданы Украине, то, что они называют помощью - там же все-таки основная часть идет в виде кредитов. В виде грантов идет незначительная часть, даже на поддержание существования режима. Это все они называют очень выгодными инвестициями. Это подтверждает идею о том, что никто не собирался брать долги от Украины деньгами. Специально закредитовывали Украину до такой степени, чтобы она не могла рассчитаться, с расчётом на получение ресурсов", - рассказал Александр Дудчак - политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

А это не только востребованный в металлургии коксующийся уголь и железная руда, но и критически важные для западной промышленности и очень дефицитные в сложившихся условиях на рынке золото, титан, уран и литий. Все это в больших количествах есть на Донбассе, который по итогам референдума вошел в состав России. А если считать вместе с Крымом, Запорожской и Херсонской областями, которые также приняли решение вернутся на Родину, Украина лишилась двух третей самых ценных месторождений. Филигранно прописанный, как считали на Западе, сценарий провалился.

"Украину готовили к дефолту, к превращению из государства в территорию под внешним управлением с набором ресурсов. Этот процесс мы наблюдаем, начиная с 14-го года. Такое впечатление складывается, что операция эта готовилась давно", - отметил Александр Дудчак.

Присматриваться к богатейшей советской республике на Западе начали после распада СССР, а, скорее всего, и раньше. Вот только нужны там были не мощная промышленность и развитое сельское хозяйство, а богатые недра. Причем, в своих оценках "Форбс" не первооткрыватель. Еще в 2005 году разведанные запасы полезных ископаемых на Украине эксперты оценивали в 200 тысяч долларов на душу населения или совокупно - около 10 триллионов. Примечательно, что сейчас оценка увеличилась на треть. Но, напомним еще раз, главные богатства теперь в российском Донбассе. На Украине же только Днепропетровская область хранит в своих недрах три с половиной триллиона долларов. Здесь есть уран, цветные металлы и один из крупнейших в мире Никопольский бассейн с залежами марганца. А чем дальше на запад Украины, тем недра все беднее. Но есть пока у Киева еще один бесценный актив, который, впрочем, также давно под пристальным вниманием западных корпораций.

"Американцы переживают, что Покровск потерян, потерян коксующийся уголь. Но они знают, что земля еще не потеряна. У них большой план для украинской земли, они хотят взять ее под свой контроль. Они понимают, что получают добычу и держат ее сейчас в когтях, потому что Зеленский слаб, Зеленский готов все отдать и американские корпорации уже настроены", - отметил политолог Василий Колташов.

Неудивительно. Украинские земли - одни из лучших в мире. Такого количества черноземов нет, пожалуй, ни в одной стране, кроме Аргентины. Чем не еще одно "черное золото". Причем, официально до 2020 года на Украине действовал мораторий на продажу земли иностранцам. Однако, несмотря на это, только в 2016-м почти три миллиона гектаров сельхозземель были проданы зарубежным компаниям. А к настоящему моменту уже более 40 процентов пашни в руках так называемых инвесторов. Которые даже не стесняются чернозем попросту вывозить.

Об этом ли мечтала Украина, которой уже после ассоциации с ЕС обещали, в том числе, свободную торговлю? А обернулось все массовыми протестами в Европе против украинских товаров. При этом от общения с киевской властью на эту тему европейские лидеры предпочитают уклоняться. А на этой неделе пранкеры Вован и Лексус поговорили от имени Петра Порошенко с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

"Пусть вас не вводит в заблуждение слово "переговоры", потому что вы не находитесь даже на полпути в ЕС. Все, о чем вы можете договориться, это продолжительность переходного периода. И самым трудным, абсолютно самым трудным пунктом для переговоров будет сельское хозяйство. Потому что ваше сельское хозяйство слишком хорошо. Оно слишком конкурентоспособно. У вас есть огромные фермерские хозяйства, у вас действительно хорошая почва. И вы знаете, в Польше средний объем земли у фермерского хозяйства составляет 11 гектаров. Ваше членство приведет к полному пересмотру общей сельскохозяйственной политики, что является действительно сложной политической проблемой для ЕС", - заявил Радослав Сикорский.

Впрочем, та же Польша в свою очередь смотрит в сторону Украины жадными глазами. Проявляет интерес то ли к трем, то ли к шести областям на западе страны. К слову, по карте "Форбс" совокупные богатства этих регионов составляют не более 800 миллиардов долларов. Но соблазн все равно велик.

"Никто не собирается принимать Украину в ЕС. Нынешним членам она там совершенно не нужна. Но, не будучи членом Евросоюза, эта территория может быть подконтрольна европейским странам. Те же поляки, скорее всего, видят себя хозяевами значительных территорий Западной Украины, но без включения в состав Польши. Зачем им включать в состав Польши, если они могут владеть, распоряжаться, использовать все преимущества, предоставляемые этой территорией, но в то же время не нести никакой ответственности по содержанию населения, по социальным программам, выплатам пенсий, пособий. Максимальная должна быть выгода, то есть минимальные вложения при максимальном результате", - рассказал Александр Дудчак.

А еще западный ВПК, особенно американский, как на дрожжах, растет на военных заказах. А значит, война должна продолжаться.

Пока Киев ходил по миру с сумой, Запад накопил пухлый кредитный портфель с надписью "Украина", которым пока еще рассчитывает воспользоваться. Вот только активы заемщика тают на глазах.

* включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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