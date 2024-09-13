Актриса Наталья Андрейченко перенесла клиническую смерть

Артистка прославилась благодаря роли Мэри Поппинс

Наталья Андрейченко когда-то считалась одной из самых востребованных и талантливых актрис. Однако в последнее время актриса сделала паузу в кинокарьере. Много лет назад она покинула Россию, сейчас 68-летняя Андрейченко живет в Мексике и много путешествует. С удовольствием она посещает и Россию, где не только проводит свободное время, но и работает.

Актриса с радостью общается с журналистами. Например, она, в отличие от многих коллег, не скрывает печальные или даже трагические события в своей жизни. Так, Андрейченко рассказала, что пережила клиническую смерть. После этого актриса уверена, что есть вторая жизнь.

"Теперь я это знаю на личном опыте. Вылетела и наслаждаюсь: летаю, все вижу, путешествую по разным странам, наблюдаю, что делают мама, бабушка, как отец в истерике, потому что я уже умерла", - рассказала Наталья Андрейченко "МК".

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