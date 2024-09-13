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Курской области дополнительно выделят 3 млрд рублей

18:07
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Средства пойдут на приобретение необходимых вещей

Более 3 миллиардов рублей дополнительно по поручению главы государства будет выделено Курской области. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства пойдут на приобретение самых необходимых вещей, еще миллиард - пострадавшим от боевых действий. Всего на неотложные нужды перечислено 8 миллиардов рублей, и жителей региона поддерживает вся страна, отметил премьер.

На заседании также обсудили подготовку проекта бюджета на 2025–2027 годы и компенсации для Оренбургской области, где весной были рекордные паводки. И ещё один вопрос касался мер поддержки участников СВО.

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