Ведущая Лера Кудрявцева сообщила о горе в семье

Произошла трагедия

Лера Кудрявцева объявила печальную новость - умер ее "любимый зять" - бывший муж ее сестры. По словам убитой горем ведущей, накануне, 12 сентября, он вернулся с Байконура, а сегодня его не стало. По словам Кудрявцевой, у мужчины остановилось сердце. Ему было 57 лет.

"Реву как дрянь. Есть люди, которые очень дороги. Дима был одним из них. Папа моего любимого племянника. Офигенный человек", - рассказала Лера в своем телеграм-канале.

Речь идет о Дмитрии Жукове. Он работал руководителем пресс-службы Центра управления полетами. По словам ведущей, Жуков посвятил всю жизнь космосу.

"Всю молодость я провела в Звездном Городке. Благодаря ему облазила все в центре подготовки космонавтов. Умнейший человек, который рассказывал удивительные истории про космос, а мы слушали открыв рот. А как он пел, пел на гитаре и мы часто ходили в лес на шашлыки", - поделилась воспоминаниями телеведущая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram