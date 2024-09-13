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На генерала ВФУ завели дело за преступления в Курской области

15:31
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Командир "Северска" объявлен в розыск

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерала вооруженных формирований Украины Дмитрия Красильникова.

Он обвиняется в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом и ряде других преступлений.

Красильников является командиром оперативно-тактического управления "Северск". По данным следствия, именно под его руководством украинские военные незаконно вторглись на российскую территорию, атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры ракетами и беспилотниками.

Украинский генерал объявлен в розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Генерал ВФУ Дмитрий Красильников
Генерал ВФУ Дмитрий Красильников
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