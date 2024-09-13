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Пострадавшим от действий ВСУ в Курской области выплачено1,5 миллиарда рублей

15:30
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Вопросы финансовой помощи – на особом контроле

Вопросы оказания финансовой помощи пострадавшим от действий ВСУ в Курской области – на особом контроле властей. Уже выплачено около 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По данным ведомства, за неделю через портал госуслуг принято более 10 тысяч заявлений. Всего же выплаты получили уже около 99 тысяч жителей региона.

В Курскую область в течение недели прибыло 14 гуманитарных конвоев - это свыше 200 тонн помощи. Грузы оперативно принимают на складах и распределяют по пунктам временного размещения и центрам выдачи гумпомощи, передает ТАСС.

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