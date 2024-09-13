Кабмин решил расширить основания для списания долгов участников СВО

Льготы распространятся на получивших госнаграду

Законопроект, расширяющий основания для освобождения от долгов участников специальной военной операции, подготовлен правительством. Кабмин нововведения одобряет, заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр уточнил на заседании правительства, что документ расширяет перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой. Погасить свой долг смогут получившие государственную награду или уволенные со службы после выполнения задачи в СВО.

Мишустин добавил, что проектом предусмотрено освобождение указанных категорий участников СВО от задолженности по ЖКХ. Премьер подчеркнул, что законопроект подготовлен, в кабмине ожидают его оперативного рассмотрения в Госдуме, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram