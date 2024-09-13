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Кабмин решил расширить основания для списания долгов участников СВО

15:47
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Льготы распространятся на получивших госнаграду

Законопроект, расширяющий основания для освобождения от долгов участников специальной военной операции, подготовлен правительством. Кабмин нововведения одобряет, заявил Михаил Мишустин.

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Премьер-министр уточнил на заседании правительства, что документ расширяет перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой. Погасить свой долг смогут получившие государственную награду или уволенные со службы после выполнения задачи в СВО.

Мишустин добавил, что проектом предусмотрено освобождение указанных категорий участников СВО от задолженности по ЖКХ. Премьер подчеркнул, что законопроект подготовлен, в кабмине ожидают его оперативного рассмотрения в Госдуме, передает ТАСС.

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