За неделю взяты 18 населенных пунктов
Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Село взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Ранее были освобождены населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик и Галицыновка.
Всего за неделю были освобождены 18 населенных пунктов, 10 из них - в Курской области.
В течение недели сдались в плен 49 украинских военнослужащих. Потери противника составили до 16 960 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram