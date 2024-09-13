За неделю взяты 18 населенных пунктов

Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Ранее были освобождены населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик и Галицыновка.

Всего за неделю были освобождены 18 населенных пунктов, 10 из них - в Курской области.

В течение недели сдались в плен 49 украинских военнослужащих. Потери противника составили до 16 960 человек.

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