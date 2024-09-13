Начался суд Ларисы Долиной с матерью-одиночкой за шикарную квартиру

Певица не хочет отдавать жилье посторонним людям

Суд в Москве приступает к рассмотрению иска Ларисы Долиной. Певица требует признать недействительной сделку купли-продажи квартиры в центре столицы. Ответчица - некая мать-одиночка - подала встречный иск. Женщина утверждает, что является добросовестным приобретателем, а потому имеет все права на жилье. Сегодня, 13 сентября, также пройдет судебное заседание и по этому вопросу, передает Пятый канал.

Напомним, что в результате хитроумной мошеннической аферы Лариса Долина осталась без шикарной квартиры в центре Москвы. Кроме того артистка умудрилась своими руками отдать злоумышленникам миллионы. По некоторым данным, в сумме Лариса Долина лишилась более 200 миллионов рублей.

Говорят, прославленную артисту "обрабатывали" с весны. Некие люди представились силовиками, объявили ей, что на ее недвижимость нацелились мошенники, и чтобы спасти жилье, следует срочно оформить продажу. Лариса Долина поверила и сделала все, как ей сказали. При этом она была уверена, что после "поимки" мошенников квартира ей вернется, но сделка оказалась настоящей, а деньги от нее ушли преступникам.

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